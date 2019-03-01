На вихідних в Україні похолодає



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За даними синоптика, мокрий сніг очікується лише в суботу на сході України та на Запоріжжі, а в більшості областей переважатиме суха погода

В Україні похолодає 2-3 березня. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Вночі передбачається -3-8 градусів, на Сумщині та Харківщині, ймовірно, до -9-12 градусів. На півдні - близько нуля», – повідомила синоптик.

За її прогнозом, у денні години 2 березня буде холодно, від -2 до +2 градусів, на півдні та на Закарпатті +2+6 градусів.

3-го березня вдень потепліє до +2+6 градусів, на заході до +9 градусів, проте холод ще залишиться у східній частині, -2+2 градуси.

«Мокрий сніг очікується лише в суботу на сході України та на Запоріжжі. У більшості областей переважатиме суха погода», – зазначила вона.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

За даними синоптика, у Києві у суботу - холодно, вночі -4-6. вдень -1+1, у неділю вночі -6-8, вдень потепліє до +2+5 градусів. Опадів не очікується.

«Гуляти краще у неділю – буде сонячно та трохи тепліше. На початку наступного тижня потепління посилиться, але з періодичними дощами», – підсумувала Діденко.