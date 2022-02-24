На випадок відсутності інтернету: 5 месенджерів, які працюють офлайн

Існує багато способів залишатися на зв'язку у разі послаблення, або відключення інтернету

На випадок втрати мобільного зв'язку та інтернету завантажте офлайн-месенджери, які здатні працювати на базі Bluetooth. Більшість з них працюють по принципу мережі і також виконують роль передавача, тобто що більше українців завантажать – то більшим буде радіус дії, пише Speka.

5 месенджерів, які дозволять вам спілкуватися з близькими за повної відсутності інтернету і навіть мобільного зв'язку. Більшість із них працюють через Bluetooth і мають обмежений радіус сигналу, але на відкритих просторах можуть бути у нагоди.

1. Bridgefy

Операційна система: Android, iOS

Bridgefy використовує Bluetooth-радіо вашого смартфону для зв'язку з іншими пристроями, де встановлений застосунок. Саме цією програмою активно користувалися білоруси, коли влада на три дні залишила країну без інтернету під час протестів у 2020 році.

Стандартна дальність передання даних Bridgefy — до 100 метрів при спілкуванні один на один. У режимі мережі цю відстань можна збільшити. Наприклад, вам потрібно зв'язатися з другом, який перебуває далі ніж за 100 метрів від вас. Якщо у межах цих 100 метрів є ще один користувач Bridgefy, ви можете це зробити: телефон «посередника» стане підсилювачем сигналу. Проміжні ланки не мають доступу до самих повідомлень.

Bridgefy також має режим радіопередавача, у якому ви можете надсилати масові повідомлення всім користувачам застосунку у радіусі сигналу, навіть якщо не маєте їхніх контактів. Ця функція може стати у пригоді, якщо ви потребуєте допомоги або повідомляєте про небезпеку.

2. Briar

Операційна система: Android

Застосунок Briar також має опцію спілкування через Bluetooth без інтернету та навіть мобільного зв'язку. Щоб почати користуватися Briar, вам треба лише вказати ім'я та встановити пароль, «світити» мобільний номер не потрібно.

Щоб додати новий контакт, вам зі співрозмовником треба відсканувати QR-коди на пристроях одне одного. Також можна згенерувати посилання, за яким у контакти можна додати людину, яка перебуває на відстані від вас.

Застосунок дозволяє не лише спілкуватися у месенджері, але й створювати пости / ставити питання на форумі.

3. Rumble

Операційна система: Android

Застосунок Rumble — ще одна опція для спілкування та блогінгу через Bluetooth. Користувачі можуть спілкуватися у ньому та обмінюватися файлами.

Цей застосунок не оновлювався тривалий час, але досі працює.

4. Serval Mesh

Операційна система: Android

Serval Mesh використовує модулі Bluetooth та Wi-Fi вашого смартфону для зв'язку з іншими пристроями, на які завантажений застосунок. Serval Mesh дозволяє вам спілкуватися через ваш номер телефону (більшість інших застосунків у підбірці до номера не прив'язані). Це особливо корисно у надзвичайній ситуації, якщо треба знайти рідних і близьких.

У застосунку можна безкоштовно телефонувати, надсилати повідомлення та обмінюватися файлами. Головний мінус програми — він не оновлювався декілька років. Але досі функціонує.

5. Vojer

Операційна система: iOS

Vojer дозволяє спілкуватися без мобільного інтернету та Wi-Fi. Застосунок не вимагає доступу до ваших контактів або додаткових дозволів, крім Wi-Fi, Bluetooth, мікрофона та фото. Усі повідомлення у застосунку шифруються.