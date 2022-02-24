WhatsApp змінить інтерфейс

Редизайн торкнувся одиночних та групових голосових викликів

У бета-версії месенджера WhatsApp оновили інтерфейс голосових дзвінків, повідомляє портал WABetaInfo.

Зазначається, що редизайн торкнувся одиночних та групових голосових викликів.

Відмінна риса нового інтерфейсу полягає в тому, що поруч із користувачами з'явиться звукова доріжка, що відображає їхню мову.

З іншого також з'явиться можливість вибору шпалер в інтерфейсі «дзвонилки», зміна яких зараз недоступна навіть для бета-тестерів.

Спробувати нову версію можуть деякі користувачі програми бета-тестування на iOS, і незабаром така можливість з'явиться в бета-версії на Android.

Про терміни розгортання редизайну всім користувачам не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що у WhatsApp з'явиться можливість включення двофакторної автентифікації не лише на смартфонах, але й у двох інших версіях месенджера: для ПК та для веб-браузерів.

До слова, нещодавно Telegram додав кілька нових функцій.