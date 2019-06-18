На випускному в США сталась стрілянина: є загиблі



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Невідомий відкрив стрілянину, цілячись, в основному, в ноги людей

В американському штаті Пенсильванія під час випускного вечору сталася стрілянина, внаслідок якої загинула людина та потерпіли неповнолітні.

Про це повідомляє телеканал NBC.

На святкуванні були присутні близько 60 осіб. Невідомий відкрив стрілянину, цілячись, в основному, в ноги людей, потім втік.

В результаті нападу постраждали підлітки у віці від 15 до 17 років, а також кілька молодих людей старше 20 років.

Встановлено, що загиблому також було близько 20 років.