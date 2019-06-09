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    На вірмено-азербайджанському кордоні в результаті стрілянини загинув військовий

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    На вірмено-азербайджанському кордоні в результаті стрілянини загинув військовий

    У Міноборони Азербайджану заявили, що це була провокація Вірменії

    На лінії зіткнення азербайджанських та вірменських військ в районі Нагорного Карабаху в результаті стрілянини загинув військовослужбовець Азербайджану.

    Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони Азербайджану.

    Повідомляється, що інцидент стався в неділю, 9 червня, в районі Тертерського району фронту.

    «Загинув військовослужбовець Азербайджанської армії Халілов Ельшан Вугар огли», - заявили в азербайджанському Міноборони.

    Також вони звинуватили Вірменію в грубому порушенні режиму припинення вогню на лінії фронту і заявили, що дані дії були провокацією.

    Міноборони
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