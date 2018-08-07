На водоймах України за тиждень потонули майже півсотні осіб
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За тиждень рятувальники зафіксували понад 1,9 тис. надзвичайних подій, на яких врятували 71 людину
На водоймах України за тиждень, з 30 липня по 5 серпня, загинули 45 осіб.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Держслужби України з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що за вказаний період рятувальники зафіксували понад 1,9 тис. надзвичайних подій, на яких врятували 71 людину.
«Протягом тижня на водних об’єктах загинули 45 осіб», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що за тиждень в Україні ліквідували понад 1,4 тис. пожеж, на яких врятували 47 людей. За даними ДСНС, на пожежах за вказаний період загинули вісім осіб.
Крім того, у відомстві зазначають, що збитки від пожеж в Україні за тиждень становлять понад 6 млн гривень.
Нагадаємо, нещодавно під Затокою потонув чоловік, його тіло віднесло далеко в море.