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    На водоймах України за тиждень потонули майже півсотні осіб

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    На водоймах України за тиждень потонули майже півсотні осіб

    За тиждень рятувальники зафіксували понад 1,9 тис. надзвичайних подій, на яких врятували 71 людину

    На водоймах України за тиждень, з 30 липня по 5 серпня, загинули 45 осіб.

    Про це йдеться у повідомленні на сайті Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

    Повідомляється, що за вказаний період рятувальники зафіксували понад 1,9 тис. надзвичайних подій, на яких врятували 71 людину.

    «Протягом тижня на водних об’єктах загинули 45 осіб», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що за тиждень в Україні ліквідували понад 1,4 тис. пожеж, на яких врятували 47 людей. За даними ДСНС, на пожежах за вказаний період загинули вісім осіб.

    Крім того, у відомстві зазначають, що збитки від пожеж в Україні за тиждень становлять понад 6 млн гривень.

    Нагадаємо, нещодавно під Затокою потонув чоловік, його тіло віднесло далеко в море.

     

     

     

     

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