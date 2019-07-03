На Закарпатті СБУ попередила контрабанду понад 40 кг бурштину за кордон (фото)



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Фото: ssu.gov.ua

Під час перевірки на митному посту «Солотвино» правоохоронці виявили майже 43 кг коштовного каменю в автомобілі іноземця

Співробітники Служби безпеки України попередили в Закарпатській області незаконне переправлення бурштину до європейських країн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Під час перевірки на митному посту «Солотвино» правоохоронці виявили майже 43 кг коштовного каменю в автомобілі іноземця.

Чоловік приховував бурштин у спеціально облаштованих конструктивних порожнинах транспортного засобу.

За попередніми оцінками вартість вилученої продукції за цінами «чорного ринку» становить понад 1 млн 200 тис. грн.

За матеріалами СБУ підрозділи Державної фіскальної служби проводять невідкладні заходи для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.