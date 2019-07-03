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    На Закарпатті СБУ попередила контрабанду понад 40 кг бурштину за кордон (фото)

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    На Закарпатті СБУ попередила контрабанду понад 40 кг бурштину за кордон (фото)
    Фото: ssu.gov.ua

    Під час перевірки на митному посту «Солотвино» правоохоронці виявили майже 43 кг коштовного каменю в автомобілі іноземця

    Співробітники Служби безпеки України попередили в Закарпатській області незаконне переправлення бурштину до європейських країн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Під час перевірки на митному посту «Солотвино» правоохоронці виявили майже 43 кг коштовного каменю в автомобілі іноземця.

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    На Закарпатті СБУ попередила контрабанду понад 40 кг бурштину за кордон (фото)
    На Закарпатті СБУ попередила контрабанду понад 40 кг бурштину за кордон (фото)
    На Закарпатті СБУ попередила контрабанду понад 40 кг бурштину за кордон (фото)
    Фото: ssu.gov.ua

    За попередніми оцінками вартість вилученої продукції за цінами «чорного ринку» становить понад 1 млн 200 тис. грн.

    За матеріалами СБУ підрозділи Державної фіскальної служби проводять невідкладні заходи для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

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