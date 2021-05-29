На Волині скоїв самогубство ветеран АТО

Ймовірно, самогубство чоловік вчинив кілька днів тому

46-річний Олексій Малоголовець захищав Україну поблизу Лисичанська

У селі Вітоніж Доросинівської громади Волинської області вчинив самогубство учасник Антитерористичної операції Олексій Малоголовець. Про це повідомляється на сторінці Район.Рожице.

Ймовірно, самогубство чоловік вчинив кілька днів тому. Тіло чоловіка виявили у суботу, 29 травня. Наразі тіло померлого направили на судово-медичну експертизу, встановлюються всі обставини трагічної пригоди.

Олексій Малоголовець 1975 року народження, захищав Україну у 2014 році. Службу проходив поблизу Лисичанська.

Попрощатися із ним можна буде у селі Вітоніж 30 травня. Похорон – о 14:00.

Раніше стало відомо, що за час проведення АТО самогубство вчинили понад пʼятсот військовослужбовців.