На Волині вбили вболівальника, який повертався з матчу Україна-Сербія



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Один товариш вдарив у голову іншого, в результаті чого настала смерть

На Волині в райцентрі Горохів на території автозаправної станції виявилено мертву людину. Загиблим виявився футбольний вболівальник.

Як повідомляє «ВолиньПост» із посиланням на прес-службу поліції Волині, інформація про знайдений труп надійшла у суботу, 8 червня, по 4 годині ранку.

Поліцейські, які прибули на місце події, встановили особу померлого. Ним виявився 31-річний лучанин. Час та причину смерті має з’ясувати судово-медична експертиза.

Слідчі Горохівського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч2 ст121 Кримінального кодексу України. Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Поліція встановлює усі обставини цього злочину та особ причетних до його скоєння.

Водночас, як повідомляє спільнота «Підслухано Горохів», загиблий є вболівальником. Він родом із Рава-Руської, а проживав у Луцьку. Чоловіки поверталися зі Львова після матчу Україна — Сербія. Між двома приятелями стався конфлікт. Один вдарив у голову іншого, в результаті чого настала смерть.

Загиблому був 31 рік, у нього лишилося двоє дітей.