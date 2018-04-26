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    На Волині виявили бурштинових контрабандистів

    Зловмисники обробляли мінерал у підпільних цехах
    У Волинській області співробітники Служби безпеки України блокували контрабандне переправлення бурштину до європейських країн. Про це 26 квітня повідомляє прес-центр СБУ. «Правоохоронці встановили, що група мешканців Маневицького району скуповували у місцевих жителів незаконно видобутий бурштин для обробки та продажу за кордон», -
    • 26 Квiтня, 12:11
    • Розсилка
    Фото: СБУ

    Зловмисники обробляли мінерал у підпільних цехах

    У Волинській області співробітники Служби безпеки України блокували контрабандне переправлення бурштину до європейських країн.

    Про це 26 квітня повідомляє прес-центр СБУ.

    «Правоохоронці встановили, що група мешканців Маневицького району скуповували у місцевих жителів незаконно видобутий бурштин для обробки та продажу за кордон», - говориться у повідомленні.

    Оперативники виявили три підпільні цехи, де зловмисники обробляли мінерал. Готову продукцію вони незаконно переправляли до країн ЄС.

    Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів справи та у цехах було вилучено понад 80 кілограмів каменю та обладнання для його обробки. За оцінкою експертів, вартість вилученого бурштину становить понад 200 тисяч гривень.

    У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 198 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

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    На Волині виявили бурштинових контрабандистів
    На Волині виявили бурштинових контрабандистів
    На Волині виявили бурштинових контрабандистів
    Фото: СБУ

    Нагадаємо, раніше у Рівному поліція вилучила 140 кг бурштину вартістю близько мільйона гривень.

    бурштин розслідування поліція
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