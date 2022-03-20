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    На Київщині водіям заборонено використовувати відеореєстратори

    На Київщині водіям заборонено використовувати відеореєстратори
    фото з відкритих джерел

    Заходи вжиті, щоб не допустити витоку інформації про розташування блокпостів і пересування українських військ

    Влада Київської області заборонила водіям використовувати відеореєстратори. Заходи вжиті, щоб не допустити витоку інформації про розташування блокпостів і пересування українських військ, повідомляє пресслужба Вишгородської районної державної адміністрації.

    Повідомляється, що щоб уникнути розголошення інформації про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони, забороняється використання відеореєстраторів в автомобілях і на мототранспорті для фото- і відеозйомки:

    • доріг загального користування
    • об'єктів загального призначення
    • об'єктів інфраструктури
    • блокпостів та укріплень
    • розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) Сил оборони

    «Прохання з розумінням поставитися до цих обмежень і максимально виключити можливість передачі інформації, що стосується Сил оборони», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цивільним у Київській області заборонили ходити або їздити в ліси.

    Між іншим, щоб зробити армію ефективнішою, влада закликала буковинців добровільно віддавати авто ЗСУ.

    Теги: росія окупанти війна Київщина автомобіль Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині водіям заборонено використовувати відеореєстратори