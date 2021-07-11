Лобове зіткнення: під Києвом сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода (відео)

У ДТП серйозно постраждали батько і син

Удар був настільки сильним, що авто вилетіло на узбіччя і перекинулося на дах

На Новоірпенській трасі під Києвом дівчина за кермом Ford Fusion влаштувала жахливу ДТП.

Про це повідомляє Telegram-канал Dtp.kiev.ua.

За попередніми даними, Ford Fusion на великій швидкості не ввійшов в віраж шляхом до Ірпеня і спровокував лобове зіткнення з Kia Cerato, який прямував до Києва.

Удар був настільки сильним, що автомобіль Kia вилетів на узбіччя і перекинувся на дах, а Ford Fusion з ушкодженнями зупинився на зустрічній узбіччі.

В результаті ДТП сильно постраждали люди, які були в салоні Kia Cerato.

«У ДТП серйозно постраждали батько і дитина, син, з Kia, терміново госпіталізовані. Дівчина водій Ford і її хлопець отримали допомогу медиків на місці. Їх врятували подушки і конфігурація удару. На місце виїхала слідчо-оперативна група з Києва», – йдеться в повідомленні.

Автор публікації також зазначив, що ця ділянка Новоірпенської траси практично не освітлюється, а водії по зустрічній смузі можуть їхати зі швидкістю 120-140 км/год.

Нагадаємо, дві вантажівки зіткнулися на трасі Одеса-Київ.

Як повідомлялося, маршрутка з пасажирами перекинулася на Гостомельській трасі під Києвом. На місце аварія приїхало багато машин «швидкої допомоги». В результаті аварії постраждали вісім осіб.