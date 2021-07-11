  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Лобове зіткнення: під Києвом сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У ДТП серйозно постраждали батько і син - Лобове зіткнення: під Києвом сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода (відео)

    У ДТП серйозно постраждали батько і син

    Фото Dtp.kiev.ua

    Удар був настільки сильним, що авто вилетіло на узбіччя і перекинулося на дах

    На Новоірпенській трасі під Києвом дівчина за кермом Ford Fusion влаштувала жахливу ДТП.

    Про це повідомляє Telegram-канал Dtp.kiev.ua.

    За попередніми даними, Ford Fusion на великій швидкості не ввійшов в віраж шляхом до Ірпеня і спровокував лобове зіткнення з Kia Cerato, який прямував до Києва.

    Удар був настільки сильним, що автомобіль Kia вилетів на узбіччя і перекинувся на дах, а Ford Fusion з ушкодженнями зупинився на зустрічній узбіччі.

    В результаті ДТП сильно постраждали люди, які були в салоні Kia Cerato.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Лобове зіткнення: під Києвом сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода (відео)
    Лобове зіткнення: під Києвом сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода (відео)
    Лобове зіткнення: під Києвом сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода (відео)
    Лобове зіткнення: під Києвом сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода (відео)
    Фото Dtp.kiev.ua

    «У ДТП серйозно постраждали батько і дитина, син, з Kia, терміново госпіталізовані. Дівчина водій Ford і її хлопець отримали допомогу медиків на місці. Їх врятували подушки і конфігурація удару. На місце виїхала слідчо-оперативна група з Києва», – йдеться в повідомленні.

    Автор публікації також зазначив, що ця ділянка Новоірпенської траси практично не освітлюється, а водії по зустрічній смузі можуть їхати зі швидкістю 120-140 км/год.

    Нагадаємо, дві вантажівки зіткнулися на трасі Одеса-Київ.

    Як повідомлялося, маршрутка з пасажирами перекинулася на Гостомельській трасі під Києвом. На місце аварія приїхало багато машин «швидкої допомоги». В результаті аварії постраждали вісім осіб.

    Теги: ДТП водій Київщина автомобіль аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лобове зіткнення: під Києвом сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода (відео)