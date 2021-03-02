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    На обочині Одеської траси знайшли тіла двох людей

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    Правоохоронці просять відгукнутися свідків або очевидців подій - На обочині Одеської траси знайшли тіла двох людей
    Правоохоронці просять відгукнутися свідків або очевидців подій
    фото: od.npu.gov.ua

    На обочині Одеської траси знайшли тіла двох людей

    На Одещині на узбіччі біля села Молодіжне та селища Чорноморське в ніч на 2 березня знайшли тіла людей без ознак життя

    Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

    Поліціанти при обстеженні виявили на тілах двох загиблих травми. Пошкодження схожі на ті, котрі можуть бути отримані в результаті ДТП. Окрім цього, поряд були знайдені уламки від автомобілів.

    Поліцейські встановлюють особи небіжчиків, а також осіб, які можуть бути причетні до їх загибелі. Також правоохоронці просять відгукнутися свідків або очевидців подій.

    Нагадаємо, на Вінниччині правоохоронці встановили місцезнаходження водія та автомобіля, який 27 лютого в Тульчинському районі насмерть збив пішохода і втік з місця ДТП.

    Теги: ДТП Одеса аварія
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