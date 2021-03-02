На обочині Одеської траси знайшли тіла двох людей

На Одещині на узбіччі біля села Молодіжне та селища Чорноморське в ніч на 2 березня знайшли тіла людей без ознак життя

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Поліціанти при обстеженні виявили на тілах двох загиблих травми. Пошкодження схожі на ті, котрі можуть бути отримані в результаті ДТП. Окрім цього, поряд були знайдені уламки від автомобілів.

Поліцейські встановлюють особи небіжчиків, а також осіб, які можуть бути причетні до їх загибелі. Також правоохоронці просять відгукнутися свідків або очевидців подій.

Нагадаємо, на Вінниччині правоохоронці встановили місцезнаходження водія та автомобіля, який 27 лютого в Тульчинському районі насмерть збив пішохода і втік з місця ДТП.