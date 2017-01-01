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    На заході України оголошено штормове попередження

    Очікуються сильні пориви вітру
    Сьогодні, 6 грудня, у західних областях України очікуються пориви вітру. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. «За даними Укргідрометцентру, 6 грудня в Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та на Закарпатті пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні. Як
    • Сьогодні, 09:47
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    Снігопад та поривчастий вітер
    Снігопад та поривчастий вітер

    Очікуються сильні пориви вітру

    Сьогодні, 6 грудня, у західних областях України очікуються пориви вітру. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    «За даними Укргідрометцентру, 6 грудня в Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та на Закарпатті пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомили раніше синоптики, у середу погода в Україні буде з опадами. На більшій частині території очікуються дощі, мокрий сніг та ожеледиця, подекуди ще й поривчастий вітер. Уночі можливі невеликі морози, від 0 до -4 градусів, проте вдень буде тепліше – +1+6 градусів.

    Зранку у Києві через снігопад утворилися затори на дорогах та сталися ДТП.

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