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    Через снігопад у Києві серйозні затори і ДТП

    На Бальзака перевернулася автівка і вилетіла в кювет
    У середу, 6 грудня, зранку у Києві через снігопад утворилися затори на дорогах та сталися ДТП. [GALLERY_BLOCK] «ДТП з перекиданням і вильотом в кювет в Києві на Бальзака: хтось поспішав виїхати з Троєщини... Ожеледь. Будьте обережні», - повідомляє dtp.kiev.ua. Крім того, ДТП сталася на вул. Туполєва, в сторону МРЕО.
    • Сьогодні, 09:42
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    Затори на столичних дорогах
    Фото: dtp.kiev.ua
    Затори на столичних дорогах

    На Бальзака перевернулася автівка і вилетіла в кювет

    У середу, 6 грудня, зранку у Києві через снігопад утворилися затори на дорогах та сталися ДТП.

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    Через снігопад у Києві серйозні затори і ДТП
    Через снігопад у Києві серйозні затори і ДТП

    «ДТП з перекиданням і вильотом в кювет в Києві на Бальзака: хтось поспішав виїхати з Троєщини... Ожеледь. Будьте обережні», - повідомляє dtp.kiev.ua.

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    Крім того, ДТП сталася на вул. Туполєва, в сторону МРЕО.

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    Як повідомлялося, у Києві у середу, 6 грудня, погода буде некомфортна, волога та вітряна. Зокрема, у столиці очікується мокрий сніг з переходом у дощ, а температура повітря становитиме +1+3 градуси протягом дня.

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