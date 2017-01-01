Через снігопад у Києві серйозні затори і ДТП
- Сьогодні, 09:42
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Фото: dtp.kiev.ua
Затори на столичних дорогах
На Бальзака перевернулася автівка і вилетіла в кювет
У середу, 6 грудня, зранку у Києві через снігопад утворилися затори на дорогах та сталися ДТП.
«ДТП з перекиданням і вильотом в кювет в Києві на Бальзака: хтось поспішав виїхати з Троєщини... Ожеледь. Будьте обережні», - повідомляє dtp.kiev.ua.
Крім того, ДТП сталася на вул. Туполєва, в сторону МРЕО.
Як повідомлялося, у Києві у середу, 6 грудня, погода буде некомфортна, волога та вітряна. Зокрема, у столиці очікується мокрий сніг з переходом у дощ, а температура повітря становитиме +1+3 градуси протягом дня.