На Закарпатті 10-річний хлопчик отруївся невідомою рідиною



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Дитина померла в кареті швидкої допомоги

Батьки розказали поліції, що хлопчик вдома випадково випив невідому речовину

У Закарпатській області в селі Боржавське Виноградівського району десятирічний хлопчик помер після того, як випив отруту. Про це в п'ятницю, 15 лютого, повідомляє прес-служба обласного управління поліції.

Як зазначається, повідомлення про те, що в кареті швидкої допомоги констатували смерть хлопчика 2008 року народження, надійшло від лікарів о 14:00 годині 14 лютого.

За попередньою інформацією правоохоронців, перебуваючи вдома, хлопчик випадково випив невідому речовину, в результаті чого його самопочуття погіршилося, і батьки викликали лікарів. Однак врятувати життя дитині не вдалося.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Тіло направили в прозектуру, де буде встановлена причина смерті. У справі триває досудове слідство.

Нагадаємо, що 12 лютого в опіковому відділенні Київської обласної клінічної лікарні помер 2-річний хлопчик, який мав понад 50% опіків тіла. Батьки звинувачують у смерті дитини медиків.

Аби об’єктивно розібратися в ситуації, Департаментом охорони здоров"я Київської обласної державної адміністрації видано наказ про створення клініко-експертної комісії, до складу якої увійшли незалежні експерти.