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    На Київщині батьки звинувачують лікарів у смерті дитини, що зазнала страшних опіків

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    Дитина знаходилася у Київській обласній клінічній лікарні - На Київщині батьки звинувачують лікарів у смерті дитини, що зазнала страшних опіків
    Дитина знаходилася у Київській обласній клінічній лікарні

    Щоб розібратися у ситуації, створено клініко-експертну комісію

    В опіковому відділенні Київської обласної клінічної лікарні помер 2-річний хлопчик, який мав понад 50% опіків тіла.

    Як повідомляє ТСН, хлопчик сів у каструлю з окропом, коли поряд була його мама.

    Батьки звинувачують у смерті дитини медиків. В лікарні, куди дитину відвезли, буцімто не було дитячих спеціалістів.

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    За словами батьків, лікарі абсолютного нічого не робили для порятунку їхнього сина.

    Аби об’єктивно розібратися в ситуації, Департаментом охорони здоров"я Київської обласної державної адміністрації видано наказ про створення клініко-експертної комісії, до складу якої увійшли незалежні експерти.

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