На Київщині батьки звинувачують лікарів у смерті дитини, що зазнала страшних опіків



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Дитина знаходилася у Київській обласній клінічній лікарні

Щоб розібратися у ситуації, створено клініко-експертну комісію

В опіковому відділенні Київської обласної клінічної лікарні помер 2-річний хлопчик, який мав понад 50% опіків тіла.

Як повідомляє ТСН, хлопчик сів у каструлю з окропом, коли поряд була його мама.

Батьки звинувачують у смерті дитини медиків. В лікарні, куди дитину відвезли, буцімто не було дитячих спеціалістів.

За словами батьків, лікарі абсолютного нічого не робили для порятунку їхнього сина.

Аби об’єктивно розібратися в ситуації, Департаментом охорони здоров"я Київської обласної державної адміністрації видано наказ про створення клініко-експертної комісії, до складу якої увійшли незалежні експерти.