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    На Закарпатті авто з головою дільничної комісії потрапило в ДТП

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    <p>ДТП сталася опівночі 1 квітня в смт.Буштино</p> - На Закарпатті авто з головою дільничної комісії потрапило в ДТП

    ДТП сталася опівночі 1 квітня в смт.Буштино

    Фото: Відділ комунікації поліції Закарпатської області

    Виборчі бюлетені, які були в мікроавтобусі, не постраждали

    Поліція Закарпаття з’ясовує обставини ДТП на Тячівщині, за участі голови дільничної комісії.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

    ДТП сталася опівночі 1 квітня в смт.Буштино.

    «На автодорозі не розминулися автомобілі «Mercedes Sprinter» та «Iveco». В останньому перебувала 47-річна жінка, голова дільничної виборчої комісії №210535. Також в машині перевозилася виборча документація», - розповіли в поліції.

    Зазначається, що внаслідок аварії голова ДВК отримала незначні тілесні ушкодження. Виборчі бюлетені, які були в «Iveco», не постраждали. Їх перевантажили в інший автомобіль та доставили на окружну виборчу комісію в Хуст.

    Нагадаємо, в МВС повідомили, що в Тячівському районі Закарпатської області автомобіль, який перевозив бюлетені, потрапив у ДТП, в нього в’їхав нетверезий водій. 

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