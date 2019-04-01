На Закарпатті авто з головою дільничної комісії потрапило в ДТП
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ДТП сталася опівночі 1 квітня в смт.Буштино
Виборчі бюлетені, які були в мікроавтобусі, не постраждали
Поліція Закарпаття з’ясовує обставини ДТП на Тячівщині, за участі голови дільничної комісії.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.
ДТП сталася опівночі 1 квітня в смт.Буштино.
«На автодорозі не розминулися автомобілі «Mercedes Sprinter» та «Iveco». В останньому перебувала 47-річна жінка, голова дільничної виборчої комісії №210535. Також в машині перевозилася виборча документація», - розповіли в поліції.
Зазначається, що внаслідок аварії голова ДВК отримала незначні тілесні ушкодження. Виборчі бюлетені, які були в «Iveco», не постраждали. Їх перевантажили в інший автомобіль та доставили на окружну виборчу комісію в Хуст.
Нагадаємо, в МВС повідомили, що в Тячівському районі Закарпатської області автомобіль, який перевозив бюлетені, потрапив у ДТП, в нього в’їхав нетверезий водій.