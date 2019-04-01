На Закарпатті авто з головою дільничної комісії потрапило в ДТП



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ДТП сталася опівночі 1 квітня в смт.Буштино Фото: Відділ комунікації поліції Закарпатської області

Виборчі бюлетені, які були в мікроавтобусі, не постраждали

Поліція Закарпаття з’ясовує обставини ДТП на Тячівщині, за участі голови дільничної комісії.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

ДТП сталася опівночі 1 квітня в смт.Буштино.

«На автодорозі не розминулися автомобілі «Mercedes Sprinter» та «Iveco». В останньому перебувала 47-річна жінка, голова дільничної виборчої комісії №210535. Також в машині перевозилася виборча документація», - розповіли в поліції.

Зазначається, що внаслідок аварії голова ДВК отримала незначні тілесні ушкодження. Виборчі бюлетені, які були в «Iveco», не постраждали. Їх перевантажили в інший автомобіль та доставили на окружну виборчу комісію в Хуст.

Нагадаємо, в МВС повідомили, що в Тячівському районі Закарпатської області автомобіль, який перевозив бюлетені, потрапив у ДТП, в нього в’їхав нетверезий водій.