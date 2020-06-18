На Львівщині дитина закрила маму на балконі, довелося викликати рятувальників



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Рятувальники визволили матір з балкону

Рятувальники закликають не залишати дітей без нагляду

У середу, 17 червня, о 19:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Золочів на вул. Шашкевича, 20 в квартирі на другому поверсі трьохповерхового житлового будинку дворічна дитина зачинила балконні двері, де перебувала мати. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Львівській області.

До місця події було негайно направлено рятувальників 13-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Золочів

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою висувної драбини та ручного аварійно-рятувального інструменту було відкрито балконі двері та надано доступ матері в квартиру.

ГУ ДСНС України у Львівській області звертається до населення з проханням бути уважними у побуті та не залишати дітей без нагляду.

Нагадаємо, у місті Біла Церква Київської області дитина вилізла на дах вагона, після чого відразу ж отримала смертельний удар струмом. Інцидент стався на місцевому залізничному вокзалі. Прибувши на місце, рятувальники побачили, що на вагоні лежить обгоріле тіло хлопчика, на якому лежали дроти під напругою. Дитина була 2008 року народження.