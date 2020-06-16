Бабуся завагітніла власним онуком



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29-річна Бреанна Локвуд (Breanna Lockwood) і її чоловік Аарон (Aaron) чотири роки не могли зачати дитину і тоді мама зголосилася допомогти донці

51-річна мати Локвуд Джулія Лавінг вирішила допомогти доньці, яка страждає безпліддям, народити дитину і стала сурогатною матір'ю для свого онука

Жителька американського міста Чикаго, штат Іллінойс, вирішила допомогти доньці, яка страждає безпліддям, народити дитину і стала сурогатною матір'ю для свого онука. Про це повідомляє видання 7news.

Зазначається, що 29-річна Бреанна Локвуд (Breanna Lockwood) і її чоловік Аарон (Aaron) чотири роки не могли зачати дитину. Вони почали спроби після весілля в 2016 році, але через рік лікарі перенаправили їх в клініку зі штучного запліднення. «Сім'я витратила $73 тисячі на екстракорпоральне запліднення, і Локвуд двічі успішно завагітніла, але обидва рази втратила дітей, в тому числі двійнят. Через це у неї розвинувся синдром Ашермана - рідкісне захворювання, коли всередині матки утворюється шрам, який призводить до того, що жінка не може виносити іншу дитину», - йдеться у повідомленні.

51-річна мати Локвуд Джулія Лавінг (Julie Loving), яка давно мріяла про те, щоб стати бабусею, запропонувала дочці стати сурогатною матір'ю для її дитини. Спочатку Локвуд не приймала цю пропозицію всерйоз, але пізніше погодилася. У США вікове обмеження - сурогатної матері має бути до 35 років. Однак відмінний стан здоров'я Лавінг дозволило зробити виняток - американка стежила за собою і регулярно брала участь в марафонах і тріатлоні.

У березні 2020 року Лавінг успішно завагітніла власним онуком. Її дочка і зять чекають народження дитини в листопаді. У найближчі кілька тижнів вони дізнаються її стать. Пара живе поруч з Лавінг і допомагає їй у всьому.

Раніше повідомлялося, що жителька англійського графства Хартфордшир, яка не могла мати дітей, стала матір'ю завдяки кращій подрузі. Жінка зважилася на такий крок після того, як пережила п'ять викиднів, дві позаматкові вагітності і видалення фаллопієвих труб.