На Закарпатті через паводок обвалився міст



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За минулі дві доби на Закарпатті випала місячна норма опадів

Внаслідок різкого підняття води у верхів’ях Латориця паводкова хвиля обвалила бетонний міст у високогірному с.Котельниця Воловецького району. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

«Цей міст уже був пошкоджений під час паводка в грудні 2017 року. На протилежному березі села знаходиться 64 житлові будинки, в яких мешкає близько 250 чоловік. Об’їзду немає, люди зараз фактично позбавлені автомобільного сполучення, хоч і можуть переходити з берега на берег по кладці», — повідомляє в.о.голови ОДА Ярослав Галас.

Галас додав, для можливості організації тимчасової переправи в Котельницю направлені автодорожні служби.

Також нагадаємо, що через сильні зливи на заході України досі підтоплені майже 250 дворів.

Крім того, у ДСНС попередили,в яких річках очікується підйом води у найближчі дні.