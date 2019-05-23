  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Закарпатті через паводок обвалився міст

    • Розсилка
    На Закарпатті через паводок обвалився міст

    За минулі дві доби на Закарпатті випала місячна норма опадів

    Внаслідок різкого підняття води у верхів’ях Латориця паводкова хвиля обвалила бетонний міст у високогірному с.Котельниця Воловецького району. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

    «Цей міст уже був пошкоджений під час паводка в грудні 2017 року. На протилежному березі села знаходиться 64 житлові будинки, в яких мешкає близько 250 чоловік. Об’їзду немає, люди зараз фактично позбавлені автомобільного сполучення, хоч і можуть переходити з берега на берег по кладці», — повідомляє в.о.голови ОДА Ярослав Галас.

    Галас додав, для можливості організації тимчасової переправи в Котельницю направлені автодорожні служби.

    Також нагадаємо, що через сильні зливи на заході України досі підтоплені майже 250 дворів.

    Крім того, у ДСНС попередили,в яких річках очікується підйом води у найближчі дні.

    Читайте також
    стихійні лиха ДСНС Закарпаття атмосферне явище надзвичайні ситуації рятувальники паводок міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ