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    СБУ знайшла на Луганщині схрони з боєприпасами на дні змілілих водоймищ

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    У схованках зберігалися артилерійські снаряди, гранати на набої - СБУ знайшла на Луганщині схрони з боєприпасами на дні змілілих водоймищ
    У схованках зберігалися артилерійські снаряди, гранати на набої

    Одну зі схованок правоохоронці знайшли на березі ріки Айдар поблизу села Маловендлівка, а другу - на дні висохлого озера біля села Старий Айдар

    Служба безпеки України у Луганській області виявила два схрони з військовими засобами ураження на дні змілілих водоймищ. Про це йдеться на сайті відомства.

    Зазначається, що одну зі схованок правоохоронці знайшли у Новоайдарському районі на березі ріки Айдар поблизу села Маловендлівка. «У ній зберігалось п’ять артилерійських снарядів калібру 152 мм загальною вагою 40 кг у тротиловому еквіваленті та майже 500 патронів калібру 7,62 мм», – йдеться у повідомленні.

    Правоохоронці поінформували, що другий схрон виявили на дні висохлого озера біля села Старий Айдар Станично-Луганського району.

    «З таємного сховища вилучено 38 гранат Ф-1 та майже 300 набоїв різного калібру», – повідомляє пресслужба СБУ.

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    СБУ знайшла на Луганщині схрони з боєприпасами на дні змілілих водоймищ
    СБУ знайшла на Луганщині схрони з боєприпасами на дні змілілих водоймищ
    СБУ знайшла на Луганщині схрони з боєприпасами на дні змілілих водоймищ

    За даними правоохоронців, обидві схованки було закладено у 2014-2015 роках. Правопорушники сховали їх під водою, однак, через посуху, схрони опинилися біля поверхні ґрунту.

    Вміст небезпечних арсеналів виявлено та знищено у взаємодії з Національною поліцією та вибухотехнічною службою ДСНС.

    СБУ Луганщина ДСНС схованка зброї
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