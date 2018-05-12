На Закарпатті на хабарі затримали начальника відділу митного поста «Солотвино»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оперативники спецслужби задокументували сім фактів отримання хабарів начальником відділу митного поста «Солотвино»

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим затримали на хабарі начальника відділу митного оформлення поста «Солотвино» Закарпатської митниці.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що митник систематично вимагав гроші у водіїв за безперешкодний пропуск автомобілів на іноземній реєстрації через міжнародний пункт пропуску.

Оперативники спецслужби задокументували сім фактів отримання начальником відділу хабарів на загальну суму $900 і понад 3 тис. грн.

Митника затримали на робочому місці. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави.