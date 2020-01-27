Масштабна ДТП під Одесою: ожеледиця, затори і 29 розбитих автомобілів (фото)



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На трасі Київ-Одеса сталося кілька ДТП

Сьогодні під Одесою на Київській трасі сталося відразу кілька ДТП, в результаті яких постраждали люди.

Всі ДТП сталися в районі села Дачне. Недалеко від місця першого ранкового ДТП, де зіткнулися 11 автомобілів, в тому числі пасажирський автобус, в автомобіль Renault влетів Lexus. Водій «француза» розповів, що їхав у бік Києва, коли побачив поліцію. Він пригальмував і патрульні пояснили йому, що далі їхати не варто - відбулося кілька ДТП через ожеледицю. Коли чоловік повернувся до свого автомобіля, то побачив, що його наздогнав «японець». В цей же момент він став свідком того, як автомобіль Škoda «влетів» у бік фури.

Приблизно на 456 км Київської траси сталося ще одне ДТП: зіткнулися Volvo, мікроавтобус Volkswagen, Audi і маршрутка. Водії перших двох розповіли, що їхали дуже повільно, але через ожеледицю все одно врізалися один в одного. «Німець» намагався проїхати між ними і маршруткою, оскільки не міг зупинитися, але не вліз. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Ще через 100 метрів від цієї аварії зіткнулися 10 автомобілів: 6 «легковиків» та 4 фури. ДТП, за словами його учасників, відбулося близько 7:20. Хто в кого врізався - поки невідомо.

Як уточнили в прес-службі ГУНП в Одеській області, водій Renault не впорався з керуванням і врізався в фуру. В результаті події загинула 81-річна пасажирка легкового автомобіля.

Три ряди траси «скували» пробки, водії їдуть повільно через ожеледицю і перекритих розбитими автомобілями смуг. Всього, за попередніми підрахунками, в ДТП брали участь 12 легкових автомобілів, 9 фур, самоскид, 2 вантажівки, 3 маршрутки, 2 автобуси.

Джерело: Пушкинская.net