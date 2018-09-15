На Закарпатті позашляховик зірвався в ущелину: двоє загиблих



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Фото: moskal.in.ua На Рахівщині двоє туристів зірвалися на позашляховику в ущелину й загинули

Водій та пасажир позашляховика загинули

Сьогодні, 15 вересня, в Закарпатській області поблизу гори Близниця (Рахівський район) в ущелині був виявлений розбитий позашляховик.

Про це повідомили в прес-службі глави Закарпатської області.

В повідомлені йдеться, що позашляховик виявив турист та викликав рятувальників. Рятівники, що виїхали на місце, виявили в автомобілі тіла двох чоловіків.

«Як з’ясувалося, 48-річний киянин та його 27-річний син приїхали на автомобілі Dodge RAM у Карпати покататися по Свидовецькому масиві, однак під час поїздки поблизу Близниці зірвалися в глибоку ущелину. На жаль, обидва загинули на місці», - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, у Ленінградській області Росії в ніч на 15 вересня мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, зареєстрований в Україні, зіткнувся з вантажівкою. Загинули чотири людини.