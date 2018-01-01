На Закарпатті сталося подвійне вбивство

Поліція розшукує сина потерпілих, який може бути причетним до злочину

Учора ввечері, 22 січня, у місті Рахів на Закарпатті було убито подружжя. У вбивстві чоловіка та дружини поліція підозрює їхнього 30-річного сина, повідомила речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева. [READ_MORE] «До поліції надійшло повідомлення від мешканки Рахова, яка розповіла, що її дядько і тітка вже три дні



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Поліція розшукує сина потерпілих, який може бути причетним до злочину

Учора ввечері, 22 січня, у місті Рахів на Закарпатті було убито подружжя. У вбивстві чоловіка та дружини поліція підозрює їхнього 30-річного сина, повідомила речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

«До поліції надійшло повідомлення від мешканки Рахова, яка розповіла, що її дядько і тітка вже три дні не відповідають на телефонні дзвінки. Слідчо-оперативна група виїхала за вказаною адресою та виявила тіла 67-річного чоловіка та 66-річної жінки за їх місцем проживання. Обоє рахівчан мали сліди насильницької смерті. Пенсіонери жили зі своїм 30-річним сином, який вже був судимий за тяжкий злочин. Потерпілих відправлено на експертизу», - розповіла Щоголева.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ, тобто навмисне вбивство двох або більше осіб.

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. Поліція розшукує сина потерпілих, який може бути причетним до цього злочину.