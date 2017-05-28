На Харківщині чоловік до смерті забив знайомого

За скоєння тяжкого злочину працівники Куп’янського відділу поліції затримали 33-річного сусіда загиблого

У Харківській області у м. Куп'янськ чоловік забив до смерті ударами ніг свого знайомого. Про це інформує поліція Харківщини. До поліції надійшло повідомлення про виявлення в одному з будинків тіла господаря оселі. За словами начальника Куп'янського відділу поліції Олександра Долженка, в ході проведення судово-медичної експертизи медики



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За скоєння тяжкого злочину працівники Куп’янського відділу поліції затримали 33-річного сусіда загиблого

У Харківській області у м. Куп'янськ чоловік забив до смерті ударами ніг свого знайомого. Про це інформує поліція Харківщини.

До поліції надійшло повідомлення про виявлення в одному з будинків тіла господаря оселі.

За словами начальника Куп'янського відділу поліції Олександра Долженка, в ході проведення судово-медичної експертизи медики встановили, що причиною смерті 53-річного чоловіка стали чисельні переломи ребер та травми грудної клітини.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 33-річний сусід загиблого. Поліцейські з’ясували, що 13 січня загиблий знаходився біля будинку односельця. Там між чоловіками виникла сварка. В результаті 33-річий чоловік побив ногами сусіда. Після чого потерпілий пішов до себе додому, де від отриманих ушкоджень помер.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.