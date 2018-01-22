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    На Вінниччині до смерті забили чоловіка за «непристойний комплімент» жінці

    На тілі загиблого слідчо-оперативна група поліції виявила ознаки насильницької смерті.
    20 січня, біля одного з приватних будинків у селищі Сутиски Тиврівського району знайшли мертвим 33-річного місцевого жителя. Протягом доби оперативники встановили особу, причетну до смерті чоловіка. Про це інформує відділ комунікації поліції Вінницької області. За висновком судово-медичного експерта, смерть чоловіка настала від розриву серця
    • Сьогодні, 16:23
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    На тілі загиблого слідчо-оперативна група поліції виявила ознаки насильницької смерті.

    20 січня, біля одного з приватних будинків у селищі Сутиски Тиврівського району знайшли мертвим 33-річного місцевого жителя. Протягом доби оперативники встановили особу, причетну до смерті чоловіка. Про це інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

    За висновком судово-медичного експерта, смерть чоловіка настала від розриву серця внаслідок тупої травми.

    Як розповів заступник начальника ГУНП у Вінницькій області Олександр Цимбалюк, поліцейські оглянули прилеглу територію, де було виявлено тіло чоловіка, та за слідами крові встановили будинок, де побили потерпілого.

    55-річний нетверезий господар будинку спочатку надавав поліції суперечливі покази, але беззаперечні докази зібрані слідчими, змусили його розповісти обставини трагедії.

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    Як стало відомо, останнім часом загиблий проживав у будинку 55-річного чоловіка. Ввечері до потерпілого прийшов 29-річний товариш з жінкою. Під час застілля потерпілий зробив непристойний комплімент жінці товариша, через що між чоловіками виникла бійка. Коли учасники застілля зрозуміли, що чоловік помер, винесли його тіло на територію сусіднього господарства.

    За нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, затриманому загрожує до 10 років ув’язнення. Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманому та обрання міри запобіжного заходу. 

    Правова оцінка діям інших учасників правопорушення буде надана в ході досудового розслідування.   


    Більше читайте тут: http://vinnitsaok.com.ua/2018/01/22/234407
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