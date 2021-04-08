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    Увірвався терпець. На Закарпатті та Сумщині підприємці протестують проти карантину (відео)

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    Підприємці вимагали, щоб їм дозволили працювати - Увірвався терпець. На Закарпатті та Сумщині підприємці протестують проти карантину (відео)
    Підприємці вимагали, щоб їм дозволили працювати
    Фото: Суспільне

    Підприємці розповідають, що обіцяної підтримки від держави у сумі 8000 тисяч поки не отримали

    У четвер, 8 квітня, в Ужгороді підприємці знову вийшли на протест біля будівлі міської ради. Учасники акції склали список вимог та пропозицій щодо роботи підприємств в умовах «червоної зони».

    Як повідомив один із організаторів Роман Плиска, на акції присутні близько 200 людей.

    Також підприємці влаштували акцію протесту у центрі Мукачева. Вони протестують проти введення РРО, вибіркового карантину та загалом знищення мікробізнесу в Україні, пише «Карпатський об'єктив».

    Одна з мітингувальниць, пані Наталія, має невеличкий бізнес – продає одяг. Розповідає, що через ситуацію в країні люди й так стали менше купувати, економлять найбільше саме на одязі. А тут взагалі немає можливості торгувати.

    «В цьому році ми працювали тільки місяць. Податки платити треба і оренду, а грошей нема, як ми маєм це все оплачувати? Я вам більше скажу, вже на їжу грошей не вистачає. Тому ми й вийшли! Справа в тому, що працює вже все: продовольчі магазини, транспорт, з четверга вже і садочки з початковою ланкою запрацюють, а ми так і сидимо», – каже пані Наталія.

    Підприємці розповідають, що обіцяної підтримки від держави у сумі 8000 тисяч поки не отримали. Зазначають, хоч ця сума і не покриває усі збитки, але допоможе розрахуватися хоча б за оренду та заплатити податок.

    Нагадаємо, на території Закарпатської області введено «червону» карантинну зону з 8 березня. Днями в області дозволили відновити роботу громадського транспорту.

    У четвер, 8 квітня, на площі Незалежності під будівлею Сумської міськради знову зібралися підприємці, які працюють на ринках, і ФОП, які торгують непродовольчими товарами.

    Підприємці також вимагали, щоб їм дозволили працювати. Адже через те, що Сумщина вже кілька тижнів перебуває в «червоній» зоні, під забороною опинилася робота магазинів і торгових точок, де продають непродовольчі товари, пише видання «Ваш шанс».

    Ініціативну групу запросили в кабінет першого заступника мера Михайла Бондаренка. Що пообіцяв чиновник – поки не відомо. Навряд чи вимоги підприємців будуть задоволені – місцева влада не уповноважена знімати обмеження «червоної» зони.

    Станом на 7 квітня в «червоній» зоні карантину перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. Зазначимо, що Чернігів і Тернопіль вводять додаткові карантинні обмеження. Міська комісія з питань ТЕБ і НС знову продовжила жорсткий карантин у Львові до 19 квітня.

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    Теги: Закарпаття протест Ужгород Полтавщина карантин коронавірус
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