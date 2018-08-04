На Закарпатті затримано жінку, яка хотіла продати дитину для жебракування



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Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції в Закарпатській області спільно з бійцями КОРД провели спецоперацію і запобігли спробі продажу 3-річної дитини. Встановлено, що за 2,5 тисячі доларів США жителька Мукачева домовилася про продаж свого сина для жебракування.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатській області.

«Сьогодні, 3 серпня, близько 21:15 в місті Мукачеві відділ боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції в Закарпатській області спільно зі співробітниками управління КОРД провели спецоперацію та запобігли спробі продажу 3-річного хлопчика», - йдеться в повідомленні.

Поліція працювала в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини, вчинені організованою групою або пов'язані з незаконним вивезенням дітей за кордон чи неповерненням їх в Україну, або з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи насильницького донорства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки).

Поліцейські встановили, що 39-річна мешканка Мукачева підшукала покупців та домовилася про передачу своєї дитини за валюту з метою трудової експлуатації для жебракування.

Жінку викрито в момент передачі дитини та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За скоєне затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.