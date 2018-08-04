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    На Закарпатті затримано жінку, яка хотіла продати дитину для жебракування

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    На Закарпатті затримано жінку, яка хотіла продати дитину для жебракування

    Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі

    Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції в Закарпатській області спільно з бійцями КОРД провели спецоперацію і запобігли спробі продажу 3-річної дитини. Встановлено, що за 2,5 тисячі доларів США жителька Мукачева домовилася про продаж свого сина для жебракування.

    Про це повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатській області.

    «Сьогодні, 3 серпня, близько 21:15 в місті Мукачеві відділ боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції в Закарпатській області спільно зі співробітниками управління КОРД провели спецоперацію та запобігли спробі продажу 3-річного хлопчика», - йдеться в повідомленні.

    Поліція працювала в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини, вчинені організованою групою або пов'язані з незаконним вивезенням дітей за кордон чи неповерненням їх в Україну, або з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи насильницького донорства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки).

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    На Закарпатті затримано жінку, яка хотіла продати дитину для жебракування
    На Закарпатті затримано жінку, яка хотіла продати дитину для жебракування
    На Закарпатті затримано жінку, яка хотіла продати дитину для жебракування
    На Закарпатті затримано жінку, яка хотіла продати дитину для жебракування

    Поліцейські встановили, що 39-річна мешканка Мукачева підшукала покупців та домовилася про передачу своєї дитини за валюту з метою трудової експлуатації для жебракування.

    Жінку викрито в момент передачі дитини та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

    За скоєне затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

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