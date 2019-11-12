Рада посилила відповідальність за фальсифікацію ліків



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За фальсифікацію ліків можна буде отримати покарання у вигляді довічного позбавлення волі

Парламент схвалив у другому читанні законопроект, який посилює відповідальність за фальсифікацію ліків

Верховна Рада України у другому читанні прийняла законопроєкт 1152-1, який посилює відповідальність за фальсифікацію ліків. Відповідне рішення підтримали у вівторок 363 нардепи.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Законом встановлюється покарання позбавленням волі на строк від 8 до 10 років із конфіскацією майна у разі, якщо ті самі дії вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою засобів великомасштабного поширення, зокрема інформаційних систем, у тому числі інтернету.

Досі такі діяння караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

Ці ж дії, якщо вони спричинили смерть або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.