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    На Запоріжжі через негоду обмежили рух на трасі Харків - Сімферополь

    Служба автодоріг рекомендує водіям під час сильного погіршення погодних умов по можливості утриматися від поїздок на далекі відстані
    На Запоріжжі через негоду обмежено рух транспорту на ділянці траси М-18 Харьків - Сімферополь між Запоріжжям та Василівкою. Про це повідомляє прес-служба Служби автомобільних доріг у Запорізькій області «У зв’язку з погіршенням погодних умов, у вигляді сильного снігопаду, хуртовин, поривів вітру від 15 до 20м/с, з метою
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    Служба автодоріг рекомендує водіям під час сильного погіршення погодних умов по можливості утриматися від поїздок на далекі відстані

    На Запоріжжі через негоду обмежено рух транспорту на ділянці траси М-18 Харьків - Сімферополь між Запоріжжям та Василівкою.

    Про це повідомляє прес-служба Служби автомобільних доріг у Запорізькій області

    «У зв’язку з погіршенням погодних умов, у вигляді сильного снігопаду, хуртовин, поривів вітру від 15 до 20м/с, з метою недопущення заторів автотранспорту та задля оперативного розчищення доріг від снігу, обмежено рух великовагових та маршрутних транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги М-18 Харків – Сімферополь: на ділянці «Запоріжжя – м.Василівка». Обмеження діє з 21 год.30 хв 22.01.2018 до 08 год.00 хв 23.01.2018», - йдеться у повідомленні.

    Зважаючи на мінливість погодних умов, Служба автомобільних доріг у Запорізькій області закликає водіїв бути обережними під час руху за складних погодних умов та чітко дотримуватися Правил дорожнього руху: користуватися пасками безпеки, дотримуватися безпечної дистанції та інтервалу, не перевищувати швидкість.

    Крім того, Служба автодоріг рекомендує водіям під час сильного погіршення погодних умов по можливості утриматися від поїздок на далекі відстані, а в разі гострої необхідності збиратися у дорогу відповідально.

    Нагадаємо, рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов у семи областях.

    Зазначимо, що за прогнозами синоптиків у вівторок в Україні посиляться морози.

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