На Запоріжжі детективи направили до суду обвинувальні акти стосовно банди рекетирів, що викрадали людей



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Фото: npu.gov.ua

Під час досудового розслідування встановлено, що організатор групи – мешканець Запоріжжя. До складу угруповання входило семеро осіб - мешканці Михайлівського району та міста Запоріжжя

На Запоріжжі детективи направили до суду обвинувальні акти стосовно групи вимагачів й викрадачів людей. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

Організатор та семеро членів злочинної групи викрали й утримували двох мешканців Мелітополя та вимагали гроші за їх звільнення. Обвинувальні акти стосовно п’яти підозрюваних вже скеровано до суду.

11 січня детективами Слідчого управління ГУНП в Запорізькій області до суду направлені обвинувальні акти відносно організованої злочинної групи, які протягом 2019 року викрали та незаконно утримували двох осіб та під загрозою фізичного й психологічного тиску вимагали й отримали грошові кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що організатор групи – мешканець Запоріжжя. До складу угруповання входило семеро осіб - мешканці Михайлівського району та міста Запоріжжя.

Нагадаємо, що у червні 2019 року у Мелітополі зловмисники схопили та вивезли на автомобілі в невідомому напрямку місцевого мешканця. Потім вони шантажували та вимагали гроші у дружини.

Працівниками Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області встановлена причетність затриманих до скоєння інших злочинів. Так, члени злочинної групи незаконно позбавили волі мешканця Мелітополя та вимагали гроші. А у вересні 2019 року зловмисники у місті Запоріжжя вимагали грошові кошти від чоловіка та намагались викрасти потерпілого. Також встановлено, що у квітні 2019 року один з фігурантів незаконно придбав та зберігав за місцем мешкання карабін «Сайга».

19 листопада всім фігурантам було оголошено про підозру. Організатору групи - за ознаками ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.2, 4 ст.189 (Вимагання) та ч.3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Членам угруповання – за ознаками ч.3 ст.146 та ст.189 Кримінального кодексу України.

На час досудового розслідування підозрюваним було обрано запобіжні заходи: тримання під вартою трьом чоловікам, ще двом - застава у розмірі 115 тис. гривень.

До суду детективами скеровано обвинувальні акти стосовно організатора та чотирьох членів злочинної групи.