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    На Запоріжжі детективи направили до суду обвинувальні акти стосовно банди рекетирів, що викрадали людей

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    На Запоріжжі детективи направили до суду обвинувальні акти стосовно банди рекетирів, що викрадали людей
    Фото: npu.gov.ua

    Під час досудового розслідування встановлено, що організатор групи – мешканець Запоріжжя. До складу угруповання входило семеро осіб - мешканці Михайлівського району та міста Запоріжжя

    На Запоріжжі детективи направили до суду обвинувальні акти стосовно групи вимагачів й викрадачів людей. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

    Організатор та семеро членів злочинної групи викрали й утримували двох мешканців Мелітополя та вимагали гроші за їх звільнення. Обвинувальні акти стосовно п’яти підозрюваних вже скеровано до суду.

    11 січня детективами Слідчого управління ГУНП в Запорізькій області до суду направлені обвинувальні акти відносно організованої злочинної групи, які протягом 2019 року викрали та незаконно утримували двох осіб та під загрозою фізичного й психологічного тиску вимагали й отримали грошові кошти.

    Під час досудового розслідування встановлено, що організатор групи – мешканець Запоріжжя. До складу угруповання входило семеро осіб - мешканці Михайлівського району та міста Запоріжжя.

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    На Запоріжжі детективи направили до суду обвинувальні акти стосовно банди рекетирів, що викрадали людей
    На Запоріжжі детективи направили до суду обвинувальні акти стосовно банди рекетирів, що викрадали людей
    На Запоріжжі детективи направили до суду обвинувальні акти стосовно банди рекетирів, що викрадали людей
    На Запоріжжі детективи направили до суду обвинувальні акти стосовно банди рекетирів, що викрадали людей
    Фото: npu.gov.ua

    Нагадаємо, що у червні 2019 року у Мелітополі зловмисники схопили та вивезли на автомобілі в невідомому напрямку місцевого мешканця. Потім вони шантажували та вимагали  гроші у дружини.

    Працівниками Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області встановлена причетність затриманих до скоєння інших злочинів. Так, члени злочинної групи незаконно позбавили волі мешканця Мелітополя та вимагали гроші. А у вересні 2019 року зловмисники у місті Запоріжжя вимагали грошові кошти від чоловіка та намагались викрасти потерпілого. Також встановлено, що у квітні 2019 року один з фігурантів незаконно придбав та зберігав за місцем мешкання карабін «Сайга».

    19 листопада всім фігурантам було оголошено про підозру. Організатору групи  - за ознаками ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.2, 4 ст.189 (Вимагання) та ч.3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Членам угруповання – за ознаками  ч.3 ст.146 та ст.189 Кримінального кодексу України.

    На час досудового розслідування підозрюваним було обрано запобіжні заходи: тримання під вартою трьом чоловікам, ще двом  - застава у розмірі 115 тис. гривень.

    До суду детективами скеровано обвинувальні акти стосовно організатора та чотирьох членів злочинної групи.

    Запоріжжя кримінал гроші викрадення розслідування торгівля людьми
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