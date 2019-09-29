На Запоріжжі мікроавтобус врізався в автівку: загинули дві людини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ще двоє травмованих людей доправили до лікарні

Поблизу Запоріжжя на трасі Дніпро-Маріуполь сталася моторошна ДТП, у якій загинули дві людини, ще двох із травмами доправили до лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

24-річний водій мікроавтобуса «Фіат Дукато» виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з легковиком «ВАЗ 2102». У результаті аварії дві пасажирки «ВАЗу» 61 та 68 років загинули на місці. 45-річний водій цього легковика та 21-річна пасажирка «Фіату» доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями.

На місці події працюють поліція та співробітники ДСНС. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, на Черкащині в суботу вранці сталася ДТП за участю автобуса і вантажного автомобіля, п'ятеро осіб отримали травми і госпіталізовані до Жашківської лікарні.