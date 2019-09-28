На Черкащині зіткнулися вантажівка з маршруткою: п'ятеро травмованих (фото)



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Усіх постраждалих госпіталізовано до лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу Жашкова на 152 км автодороги «Київ-Одеса» між вантажним автомобілем DAF та маршрутними автобусом Mercedes Sprinter.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди п’ятеро осіб отримали тілесні ушкодження, їх було госпіталізовано до лікарні. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

На місці події працює слідчо-оперативна група, проводяться першочергові слідчі дії.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Всі обставини пригоди будуть з’ясовані в ході слідства.