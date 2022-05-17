Звірства росіян в Україні: США готують новий закон про воєнні злочини

Вбивства мирних жителів та масові поховання у районах України, окупованих російськими військами, викликали міжнародний резонанс

У Сенаті США розробляється законопроект, який дозволить американським судам розглядати справи про воєнні злочини, навіть якщо ані злочинці, ані жертви не є американцями. Про це пише New York Times.

Провідні сенатори обох партій досягли угоди щодо законопроєкту, що розширює дію закону про воєнні злочини 1996 року. Він наділить американські суди юрисдикцією щодо справ, пов'язаних із звірствами, вчиненими за кордоном, навіть якщо жодна із сторін не є громадянином США.

Поява законопроєкту спричинена діями російських військових проти цивільного населення України.

Ідея проєкту, копію якого було отримано New York Times, полягає в тому, що якщо хтось, хто вчинив воєнні злочини за кордоном, пізніше приїде до Сполучених Штатів і буде пізнаний, він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ці дії.

Вбивства мирних жителів та масові поховання у районах України, окупованих російськими військами, викликали міжнародний резонанс.

Незважаючи на традиційні партійні розбіжності в Конгресі, прихильники законопроєкту, який підтримується провідними законодавцями з Судового комітету Чарльзом Е. Грасслі та Річардом Дж. Дурбіном, вважають, що цей захід має реальний шанс швидко стати законом.

«Сполучені Штати не повинні бути притулком для воєнних злочинців, які прагнуть уникнути правосуддя у своїй країні», – заявив газеті New York Times сенатор Грасслі.

Сенатор Дурбін вказує, що цей захід заповнить прогалину в американських законах і забезпечить судове переслідування іноземних воєнних злочинців у Сполучених Штатах.

Прийнятий Конгресом 1996 року Закон про воєнні злочини інкорпорує частину міжнародних законів війни у внутрішнє законодавство США.

Цей акт зробив злочином, що переслідує міністерство юстиції, серйозні порушення Женевських конвенцій 1949 року, такі як умисне вбивство цивільних осіб, тортури, біологічні експерименти та великомасштабне знищення та привласнення майна, не виправдане воєнною необхідністю і здійснюване незаконно та безглуздо.

Але в той час як аналогічні закони в інших країнах, таких як Німеччина забезпечують універсальну юрисдикцію щодо таких правопорушень, американський закон поширюється лише на випадки, коли американець є винуватцем або жертвою воєнного злочину.

Законопроєкт, внесений Грасслі та Дурбіном, усуне це обмеження, зробивши закон застосовним до будь-якої ситуації, коли правопорушник перебуває у Сполучених Штатах, незалежно від його громадянства чи громадянства його жертви.

Законопроєкт також скасовує термін давності щодо воєнних злочинів, так що судове переслідування буде можливе через багато років.

Як повідомлялося, наступного тижня Міжнародний кримінальний суду (МКС) ООН направить в Україну понад 40 слідчих.