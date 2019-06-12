На Запоріжжі поліцейські під час обшуку виявили арсенал зброї



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Фото: Відділ комунікації поліції Запорізької області

У жителя Запорізької області виявили револьвер з маркуванням «SAFARI-3», рушницю з маркуванням «3343ДВ», сім ножів

У Запорізькій області поліцейські вилучили у місцевого жителя близько 1650 набоїв різних калібрів, гвинтівку, рушницю, револьвер, порох та ножі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

Зазначається, що 11 червня співробітники сектору кримінальної поліції Василівського відділення поліції спільно з фахівцями вибухотехнічного управління та кінологічною службою ГУНП в Запорізькій області провели санкціонований обшук за місцем проживання раніше судимого чоловіка 1967 року народження.

Під час заходів поліцейські виявили та вилучили: 7 ножів, 17 мисливських набоїв, 191 капсуль «Жевело», 100 капсулів центровій, 820 набоїв калібру 7,62, 429 набоїв калібру 5,6. Також вилучено 8 складових частин зброї, 19 набоїв дрібного калібру, близько 200 г пороху, 40 набоїв, 31 кулю, 2 гільзи зі слідами переробки, револьвер з маркуванням «SAFARI-3», рушницю з маркуванням «3343ДВ» та гвинтівку без маркування.

Вилучене направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Рівненщині у селі Сіянці Острозького району поліцейські вилучили у місцевого жителя один із найбільших в Україні арсеналів боєприпасів.