На Запоріжжі посадовець привласнив 800 тисяч гривень державних коштів



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Чиновник «заробив» на договорі про купівлю кам'яного вугілля

Поліцейські Запорізької області затримали посадовця підприємства, який привласнив 800 тисяч гривень державних коштів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

«Посадовець підприємства уклав договір з однією з лікарень на придбання кам’яного вугілля. У результаті заволодів державними коштами в сумі близько 800 тисяч гривень. Наразі директору повідомлено про підозру», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, слідчі Оріхівського відділення поліції у Запорізькій області повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

«Під час досудового розслідування поліцейські під процесульним керівництвом місцевої прокуратури встановили, що директор одного з приватних підприємств здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. У 2016 році за результатами проведених торгів керівник підприємства уклав договір з однією з лікарень Токмацького району на придбання 700 тонн кам’яного вугілля. Сума державних коштів становила 1 мільйон 750 тисяч грн», – додали у поліції.

Також документально підтверджується поставка підприємством вугілля в кількості 380 тон, яке в подальшому було передано цьому ж підприємству на відповідальне зберігання.

У результаті керівник заволодів державними коштами в сумі близько 800 тисяч гривень.

На даний час вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Згідно санкції інкримінованої статті йому загрожує від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.