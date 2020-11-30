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    На Запоріжжі постамент Леніна прикрасили скульптурою Христа

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    На облаштування території навколо скульптури місцеві жителі зібрали 25 тис. грн - На Запоріжжі постамент Леніна прикрасили скульптурою Христа
    На облаштування території навколо скульптури місцеві жителі зібрали 25 тис. грн

    Скульптуру Христа виготовили та придбали за гроші таємничого мецената

    У Бердянському районі в селі Осипенко на місці, де до 2014 року стояла гіпсова скульптура Леніна, встановили скульптуру Христа Спасителя. Про це повідомляє місце видання PRO.berdiansk.

    зазначається, що скульптуру Христа виготовили та придбали за гроші таємничого мецената, а от кошти на облаштування території, освітлення, встановлення відеонагляду та монтаж скульптури збирали за допомогою небайдужих людей.

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    Жителям громади та вірянам Свято-Покровського храму ПЦУ вдалось зібрати близько 25 000 гривень.

    Скульпутра Христа Спасителя вже встановлена. Поруч планують встановити моморіальну дошку та завершити благоустрій навколо пам'ятки.

    Теги: гроші благоустрій Запорізька область пам'ятник
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