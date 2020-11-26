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    Новини

    Ділки встановили в Києві «платного» Леніна (фото)

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    Біля пам'ятника ділки повісили &laquo;прейскурант&raquo; цін - Ділки встановили в Києві «платного» Леніна (фото)
    Біля пам'ятника ділки повісили «прейскурант» цін
    Фото: Киев сейчас

    Біля пам'ятника можна було сфотографуватися за гроші

    У Києві поблизу станції метро «Почайна» невідомі встановили пам’ятник «вождю пролетаріату» Володимиру Леніну.

    Про це повідомляє «Киев сейчас» у своєму Telegram-каналі. 

    На п’єдесталі була табличка з написом «Ленін шоу онлайн» англійською мовою.

    Поряд з пам’ятником ділки повісили «прейскурант» із розцінками. Світлина з Леніним коштувала 20 гривень, відео – 50 гривень.

    На місце події прибули правоохоронці і зробили припис про порушення правил благоустрою й вимогою демонтувати пам’ятник.

    Наразі пам’ятник вже демонтували.

    Теги: Національна поліція України Київ пам'ятник
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