Ділки встановили в Києві «платного» Леніна (фото)
Біля пам'ятника можна було сфотографуватися за гроші
У Києві поблизу станції метро «Почайна» невідомі встановили пам’ятник «вождю пролетаріату» Володимиру Леніну.
Про це повідомляє «Киев сейчас» у своєму Telegram-каналі.
На п’єдесталі була табличка з написом «Ленін шоу онлайн» англійською мовою.
Поряд з пам’ятником ділки повісили «прейскурант» із розцінками. Світлина з Леніним коштувала 20 гривень, відео – 50 гривень.
На місце події прибули правоохоронці і зробили припис про порушення правил благоустрою й вимогою демонтувати пам’ятник.
Наразі пам’ятник вже демонтували.