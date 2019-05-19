На Запоріжжі старшокласники врятували хлопчика, який мало не потонув



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9-річна дитина, яку старшокласники витягли з води, вже не дихала. Хлопці почали реанімувати потерпілого

10-класник Вадим був на курсах із першої медичної допомоги, і він знав, як діяти

На Запоріжжі підлітки врятували 9-річного хлопчика, який упав у воду на місцевому ставку.

Старшокласники, що відпочивали на іншому березі, кинулися йому на поміч і перепливли водойму, щоби витягти хлопчика, ідеться в сюжеті ТСН.

9-річна дитина, яку вони витягли з води, вже не дихала. Поки одні пояснювали диспетчерам швидкої, як доїхати до водойми, інші намагалися реанімувати потерпілого.

10-класник Вадим був на курсах із першої медичної допомоги, і він знав, як діяти. «Почав робити непрямий масаж серця, серце почало заводитися. І ми перегорнули його на живіт, щоби вода з нього виходила», - розповів учень школи №3 м. Дніпрорудний Вадим Сухенко.

«Ми зрозуміли, що швидка сюди не доїде, тут немає заїзду. Ми понесли його до гаражів. Несли його на руках, розмовляли із ним, щоби він не заснув – думали, помре», - пригадує студент Дніпрорудненського індустріального технікуму Сергій Юдін.

Бабуся врятованого розповіла, що того дня хлопець одразу після школи пішов гуляти з братом, але згодом старші діти підмовили хлопців прогулятися на ставок. Там один із бешкетників штовхнув із містка 9-річного Микиту.

«Він сам не пішов у воду, його штовхнув хлопчик із містка», - каже бабуся Галина Хасянова. Коли винуватець інциденту побачив, що накоїв, то втік, лишивши молодшого товариша тонути.

Медики кажуть, що старшокласники фактично витягли хлопця з того світу, бо лікарі швидкої врятувати його вже б не встигли. «З урахуванням температури і часу доїзду, це була б уже біологічна смерть. Якби до п’яти хвилин – ще клінічна смерть. Після – вже непоправні наслідки в організмі відбуваються», - розповів старший фельдшер бригади Дніпрорудненської швидкої медичної допомоги Віктор Мохонько.

Оперативні та правильні дії рятівників уже відзначили медики та вчителі, а у всіх навчальних закладах містечка напередодні канікул проведуть додаткові бесіди з дітьми щодо безпеки перебування на воді.

Нагадаємо, у Запорізькій області двоє учнів 6-го класу, стоячи на краю зрошувального каналу, намагались зробити селфі, але послизнувшись, впали у воду. Підлітки загинули.