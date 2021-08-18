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    На Запоріжжі виявили небезпечного шкідника, що повністю обжирає дерева

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    Американський білий метелик шкодить деревам - На Запоріжжі виявили небезпечного шкідника, що повністю обжирає дерева
    Американський білий метелик шкодить деревам
    Фото: пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області

    Гусені американського білого метелика повністю об’їдають листя на деревах, оповиваючи гілки павутинням

    За результатами фітосанітарного моніторингу в Запорізькій області на території лісопарків, в лісосмугах вздовж доріг, в занедбаних садах виявлено осередки розвитку гусені американського білого метелика. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

    За словами фахівців, відповідальність за дотриманням вимог законодавства у сфері карантину рослин щодо знищення американського білого метелика покладається на землевласників та землекористувачів, на території яких виявлено карантинного шкідника. Згідно закону України «Про карантин рослин», правила фітосанітарного контролю є обов’язковими для виконання органами державної влади та особами.

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    На Запоріжжі виявили небезпечного шкідника, що повністю обжирає дерева
    На Запоріжжі виявили небезпечного шкідника, що повністю обжирає дерева
    На Запоріжжі виявили небезпечного шкідника, що повністю обжирає дерева
    На Запоріжжі виявили небезпечного шкідника, що повністю обжирає дерева

    «Американський білий метелик (Hyphantria cunea Drury) належить до об’єктів внутрішнього карантину. Гусениці цієї небезпечної комахи повністю об’їдають листя на деревах, оповиваючи гілки павутиною. Це призводить до порушення обмінних процесів у рослинах та їх ослаблення у підсумку чого знижується врожайність. На наступний рік в кращому випадку таке плодове дерево різко зменшить свій врожай, в гіршому випадку може навіть засохнути», – наголошують у Держпродспоживслужбі.

    Інформується, що агротехнічні заходи полягають у збиранні та знищенні гусениць і кладок яєць метелика. Гілки з гніздами гусениць обрізають і спалюють. Одне не знищене гніздо дасть тисячі таких гнізд в наступному році. Для ліквідації вогнищ метелика обробляють плодові сади та лісосмуги інсектицидами дозволеними до використання в Україні. У зоні поширення шкідника, особливо в населених пунктах, рекомендується застосування бактеріальних препаратів.

    Раніше повідомлялося, що в Україні з’явився отруйний павук: стрибає і проколює шкіру.

    Теги: карантин
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    На Запоріжжі виявили небезпечного шкідника, що повністю обжирає дерева