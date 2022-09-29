Окупанти можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана, – ISW

РФ не реагує на поточні втрати росіян під Лиманом

Міноборони Росії не спромоглося інформаційно підготувати своє населення до неминучої поразки у Лимані

Росія не реагує на поточні втрати росіян під Лиманом і не готується до колапсу на цій ділянці фронту. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ЗСУ просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману й працюють над завершенням оточення російських військ у місті та вздовж північного берега річки Сіверський Донець.

На думку аналітиків, українські воїни вже можуть завдати удару по позиціях і комунікаціях, які підтримують лиманське угруповання ворога.

"Розвал лиманського вузла, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей і може дозволити українським військам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська", - вказали в ISW.

Фахівці наголосили, що Міноборони Росії не спромоглося інформаційно підготувати своє населення до неминучої поразки у Лимані. Ймовірно, це призведе до ще більшого зниження і без того низького бойового духу громадян РФ.

Ключові висновки

Російське військове керівництво, ймовірно, не спромоглося встановити інформаційні умови для потенційної поразки російського угруповання в Лимані, незважаючи на дедалі більше занепокоєння серед російських мілблогерів щодо можливості охоплення Лиману Україною.

Кремль міг би тимчасово відкласти оголошення про анексію окупованих Росією українських територій, щоб краще підготувати російський інформаційний простір і адміністративну організацію, хоча 30 вересня залишається найбільш імовірною датою для певного виду анексії.

Російська влада продовжує надсилати щойно мобілізованих і недостатньо навчених новобранців для прямого посилення сильно деградованих залишків різних підрозділів, включаючи підрозділи, які раніше вважалися головними звичайними бойовими силами Росії.

Ймовірно, 28 вересня українські війська продовжували досягати значних успіхів навколо Лиману, наступаючи з півночі вздовж дуги Зелена Долина-Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя.

Українські військові здебільшого зберігали оперативне мовчання щодо конкретних дій України в Херсонській області 28 вересня, але заявили, що українські війська продовжують позиційні бої в невизначених місцях для консолідації та покращення своїх позицій уздовж Південної осі.

Російські війська продовжили безуспішні наземні атаки в Донецькій області.

Російські військові чиновники відкрито суперечать публічно оприлюдненим Кремлівським інструкціям щодо мобілізації для виконання вимог щодо квот, хоча кремлівська пропаганда намагається змінити суспільне сприйняття часткової мобілізації.

Російська влада починає обмежувати пересування російських громадян у прикордонні регіони Росії, щоб впоратися з сотнями тисяч росіян, які намагаються втекти з країни.

Нагадаємо, українські воїни 28 вересня відбили атаку ворога у Херсонській області. Ворог зазнав втрат та відступив.