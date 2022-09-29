Окупанти можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана, – ISW
Міноборони Росії не спромоглося інформаційно підготувати своє населення до неминучої поразки у Лимані
Росія не реагує на поточні втрати росіян під Лиманом і не готується до колапсу на цій ділянці фронту. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що ЗСУ просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману й працюють над завершенням оточення російських військ у місті та вздовж північного берега річки Сіверський Донець.
На думку аналітиків, українські воїни вже можуть завдати удару по позиціях і комунікаціях, які підтримують лиманське угруповання ворога.
"Розвал лиманського вузла, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей і може дозволити українським військам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська", - вказали в ISW.
Фахівці наголосили, що Міноборони Росії не спромоглося інформаційно підготувати своє населення до неминучої поразки у Лимані. Ймовірно, це призведе до ще більшого зниження і без того низького бойового духу громадян РФ.
Ключові висновки
- Російське військове керівництво, ймовірно, не спромоглося встановити інформаційні умови для потенційної поразки російського угруповання в Лимані, незважаючи на дедалі більше занепокоєння серед російських мілблогерів щодо можливості охоплення Лиману Україною.
- Кремль міг би тимчасово відкласти оголошення про анексію окупованих Росією українських територій, щоб краще підготувати російський інформаційний простір і адміністративну організацію, хоча 30 вересня залишається найбільш імовірною датою для певного виду анексії.
- Російська влада продовжує надсилати щойно мобілізованих і недостатньо навчених новобранців для прямого посилення сильно деградованих залишків різних підрозділів, включаючи підрозділи, які раніше вважалися головними звичайними бойовими силами Росії.
- Ймовірно, 28 вересня українські війська продовжували досягати значних успіхів навколо Лиману, наступаючи з півночі вздовж дуги Зелена Долина-Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя.
- Українські військові здебільшого зберігали оперативне мовчання щодо конкретних дій України в Херсонській області 28 вересня, але заявили, що українські війська продовжують позиційні бої в невизначених місцях для консолідації та покращення своїх позицій уздовж Південної осі.
- Російські війська продовжили безуспішні наземні атаки в Донецькій області.
- Російські військові чиновники відкрито суперечать публічно оприлюдненим Кремлівським інструкціям щодо мобілізації для виконання вимог щодо квот, хоча кремлівська пропаганда намагається змінити суспільне сприйняття часткової мобілізації.
- Російська влада починає обмежувати пересування російських громадян у прикордонні регіони Росії, щоб впоратися з сотнями тисяч росіян, які намагаються втекти з країни.
Нагадаємо, українські воїни 28 вересня відбили атаку ворога у Херсонській області. Ворог зазнав втрат та відступив.
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