ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів з моря

Скільки «Калібрів» тримає РФ у Чорному морі

Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами

У Чорному морі нині перебуває 3 російських кораблі-носії «Калібрів». Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«8 кораблів ворожого флоту маневрують поблизу кримського узбережжя. На бойовому чергуванні 1 ВДК і 3 надводних носії 24 ракет «Калібр», – зазначили українські військові.

Військовослужбовці вказали, що море штормить, а це, як правило, посилює мінну небезпеку. Там нагадали, що радіус ураження уламками такого морського «сюрпризу» в прибережній зоні може сягати 100 метрів.

«Будьте пильними та свідомими, сповіщайте про виявлені підозрілі предмети компетентні органи, дотримуйтесь заходів безпеки і норм правового режиму воєнного стану», – закликали громадян наші воїни.

Окрім цього, в Оперативному командуванні додали, що загроза нанесення ракетних ударів не зникла. Слід також зважати на імовірність застосування й дронів-камікадзе по південних регіонах.

Нагадаємо, Українські воїни 28 вересня відбили атаку ворога у Херсонській області. Ворог зазнав втрат та відступив. Українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ППО росіян.

Додамо, 28 вересня Збройні сили України вразили ще одну базу рашистів в тимчасово окупованому Херсоні. Відомо, що удар припав на гуртожитки Політехнічного університету, де, за інформацією місцевих жителів, були загарбники.