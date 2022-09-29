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Відступили із втратами. ЗСУ відбили атаку рашистів на Херсонщині

Альона Боженко
glavcom.ua
Відступили із втратами. ЗСУ відбили атаку рашистів на Херсонщині
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на півдні
фото ілюстративне

Українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження живої сили

Українські воїни 28 вересня відбили атаку ворога у Херсонській області. Ворог зазнав втрат та відступив. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Противник продовжує спроби диверсійно-розвідувальних чи штурмових дій. У напрямку Безіменного від Чкалового намагався покращити своє тактичне положення. Успіху не мав, із втратами відступив», – зазначили наші воїни.

Також зазначається, що українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ППО росіян.

Своєю чергою ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 220 вогневих завдань. Зокрема по чотирьох районах зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, і по двох станціях радіоелектронної боротьби у Бериславському районі та контрольно – по мосту в Новій Каховці.

Підтверджені втрати окупантів складають: 18 солдатів; два танки; шість одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.

Нагадаємо, 28 вересня Збройні сили України вразили ще одну базу рашистів в тимчасово окупованому Херсоні. Відомо, що удар припав на гуртожитки Політехнічного університету, де, за інформацією місцевих жителів, були загарбники.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали удару по готелю «Колос» у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині.

Теги: авіація озброєння танки втрати ворог

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