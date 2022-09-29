Відступили із втратами. ЗСУ відбили атаку рашистів на Херсонщині

Українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження живої сили

Українські воїни 28 вересня відбили атаку ворога у Херсонській області. Ворог зазнав втрат та відступив. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Противник продовжує спроби диверсійно-розвідувальних чи штурмових дій. У напрямку Безіменного від Чкалового намагався покращити своє тактичне положення. Успіху не мав, із втратами відступив», – зазначили наші воїни.

Також зазначається, що українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ППО росіян.

Своєю чергою ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 220 вогневих завдань. Зокрема по чотирьох районах зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, і по двох станціях радіоелектронної боротьби у Бериславському районі та контрольно – по мосту в Новій Каховці.

Підтверджені втрати окупантів складають: 18 солдатів; два танки; шість одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.

Нагадаємо, 28 вересня Збройні сили України вразили ще одну базу рашистів в тимчасово окупованому Херсоні. Відомо, що удар припав на гуртожитки Політехнічного університету, де, за інформацією місцевих жителів, були загарбники.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали удару по готелю «Колос» у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині.