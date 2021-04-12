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    На засідання міськради Слов’янська принесли російський прапор

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    Представники поліції винесли прапор РФ із приміщення - На засідання міськради Слов’янська принесли російський прапор
    Представники поліції винесли прапор РФ із приміщення
    Скріншот відео

    Прапор країни-агресорки приніс активіст, який хотів провести своєрідний флешмоб до сьомих роковин захоплення Слов’янська

    У місті Слов’янську, що на Донеччині, сьогодні під час засідання сесії міської ради в зал внесли прапор Російської Федерації. Його згодом прибрала поліція. Про це інформує місцеве видання «Діловий Слов’янськ».

    Прапор приніс активіст Василь Хоменко, таким чином він провів флешмоб до сьомих роковин захоплення Слов’янська.

    Для цього він використовував два стяги – російський та український.

    Зазначається, що метою цього флешмобу було привернення уваги до військових дій, що тривають зараз, і для того, щоби ситуація 2014 роки не повторилася в Слов’янську в майбутньому.

    Через декілька хвилин у сесійній залі з’явилися представники поліції, які винесли прапор РФ із приміщення.

    У холі міськради правоохоронці склали на активіста протокол про порушення.

    Як відомо, 12 квітня 2014 року російські окупанти захопили Слов’янськ, а 5 липня українські військові звільнили це місто.

    Теги: окупанти депутат прапор Донеччина військові активісти поліція
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