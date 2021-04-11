  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Ветерани війни на Сході виступили з відеозверненням і спалили «ватника»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ми будемо діяти сміливо, рішуче та професійно, адже лише так ми раз і назавжди звільнимо наші землі від окупантів. Нехай ворог знає, що нас багато і ми готові! - Ветерани війни на Сході виступили з відеозверненням і спалили «ватника»

    Ми будемо діяти сміливо, рішуче та професійно, адже лише так ми раз і назавжди звільнимо наші землі від окупантів. Нехай ворог знає, що нас багато і ми готові!

    Скріншот з відео

    До запису звернення долучилися учасники бойових дій з різних міст України

    Спільнота «Ветеранське братерство» оприлюднила відеопослання до співгромадян, влади та окупаційних сил.

    Воно розміщене на YouTube.

    До запису звернення долучилися учасники бойових дій з різних міст України.

    «Ми, ветерани російсько-української війни, волонтери та патріоти, останнім часом спостерігаємо активний рух ворожої техніки біля наших кордонів. Вся Україна загалом і кожен українець зокрема повинен бути готовий до будь-якого розвитку подій, в т.ч. і до повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Ми націоналісти та патріоти готові в будь-яку хвилину захищати Україну та свої міста», – наголошують вони.

    «Наша країна готова до будь-яких випробувань. З 2014 року ми довели, що не перед ким не станемо на коліна», – заявляють ветерани.

    «Ворожі атаки будуть відбивати самі українці зі зброєю в руках. Тим більше, що захист України є нашим конституційним обов’язком», – йдеться у зверненні.

    Наприкінці відео хлопці у формі спалюють прапор Росії та опудало «ватника».

    Нагадаємо, 6 квітня, мешканці Одеси, серед яких ветерани російсько-української війни та представники громадських організацій, влаштували акцію протесту. Люди мітингували проти ідеї депутатів Одеської райради встановити на Куликовому полі пам’ятну дошку загиблим під час трагедії 2 травня,

    Теги: ветеран прапор українці націоналісти Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies