Ветерани війни на Сході виступили з відеозверненням і спалили «ватника»

Ми будемо діяти сміливо, рішуче та професійно, адже лише так ми раз і назавжди звільнимо наші землі від окупантів. Нехай ворог знає, що нас багато і ми готові!

До запису звернення долучилися учасники бойових дій з різних міст України

Спільнота «Ветеранське братерство» оприлюднила відеопослання до співгромадян, влади та окупаційних сил.

Воно розміщене на YouTube.

До запису звернення долучилися учасники бойових дій з різних міст України.

«Ми, ветерани російсько-української війни, волонтери та патріоти, останнім часом спостерігаємо активний рух ворожої техніки біля наших кордонів. Вся Україна загалом і кожен українець зокрема повинен бути готовий до будь-якого розвитку подій, в т.ч. і до повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Ми націоналісти та патріоти готові в будь-яку хвилину захищати Україну та свої міста», – наголошують вони.

«Наша країна готова до будь-яких випробувань. З 2014 року ми довели, що не перед ким не станемо на коліна», – заявляють ветерани.

«Ворожі атаки будуть відбивати самі українці зі зброєю в руках. Тим більше, що захист України є нашим конституційним обов’язком», – йдеться у зверненні.

Наприкінці відео хлопці у формі спалюють прапор Росії та опудало «ватника».

Нагадаємо, 6 квітня, мешканці Одеси, серед яких ветерани російсько-української війни та представники громадських організацій, влаштували акцію протесту. Люди мітингували проти ідеї депутатів Одеської райради встановити на Куликовому полі пам’ятну дошку загиблим під час трагедії 2 травня,