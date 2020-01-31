На Київщині у багатоповерхівці прогримів вибух (фото)



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В результаті вибуху у квартирі вилетіли вікна Фото: Нацполіція

В результаті вибуху газу чоловік отримав опіки

Сьогодні, 31 січня, у м. Обухів Київської області прогримів вибух. Надзвичайна подія сталася пообіді.

Правоохоронці з’ясували, що вибухнула газова плита у квартирі 60-річного чоловіка. Він отримав опіки вух та шиї. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Газова служба повідомила, що чоловік поставив чайник, вода закипіла і залила вогонь. Через деякий час, коли чоловік спробував заново підпалити конфорку, газ вибухнув.

На місці працює поліція Київщини, яка встановлює обставини вибуху, та працівники ДСНС. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, 26 січня у квартирі в житловому будинку у Харкові від вибуху гранати загинув 63-річний чоловік.