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    На заводі у Тольятті назвали смішними заяви спецслужб про «українських шпигунів»

    Українець Сергій Сотников, якого звинуватили у «співробітництві з СБУ в метою шпигунства», покине Росію 30 листопада
    На судноремонтному заводі в Тольятті Самарської області в Росії назвали неправдивою  інформацію про «працівника-шпигуна». Про це повідомляє російське агентство «РИА Новости». Зазначається, що на підприємстві заяви російських спецслужб про те, що там працював український шпигун, вважають смішними. «Це
    • Вчора, 16:26
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    <p>Сергій Сотников&nbsp;</p> <p><span>Фото: Скриншот&nbsp;ria.ru</span></p>

    Сергій Сотников 

    Фото: Скриншот ria.ru

    Українець Сергій Сотников, якого звинуватили у «співробітництві з СБУ в метою шпигунства», покине Росію 30 листопада

    На судноремонтному заводі в Тольятті Самарської області в Росії назвали неправдивою  інформацію про «працівника-шпигуна».

    Про це повідомляє російське агентство «РИА Новости».

    Зазначається, що на підприємстві заяви російських спецслужб про те, що там працював український шпигун, вважають смішними.

    «Це навіть смішно. Ми про це чули в новинах, але відомостей про жодних шпигунів, які працювали тут, у нас немає», - повідомили в приймальні підприємства.

    ЗМІ також повідомляють, що імовірно, українець Сергій Сотников, якого звинуватили у «співробітництві з СБУ в метою шпигунства», покине Росію 30 листопада.

    Там додають, що він повинен полетіти вночі з Самари до Стамбулу, а потім відправитися до Одеси.

    Журналісти звернулися до СБУ за коментарем, але там поки не відповіли.

    Раніше повідомлялося, що У Тольятті затримали українця, працівника судноремонтного заводу Сергія Сотникова, нібито завербованого Службою безпеки України для збору відомостей про підприємство.

     

    Джерело: Українська правда

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