На заводі у Тольятті назвали смішними заяви спецслужб про «українських шпигунів»

Українець Сергій Сотников, якого звинуватили у «співробітництві з СБУ в метою шпигунства», покине Росію 30 листопада

На судноремонтному заводі в Тольятті Самарської області в Росії назвали неправдивою інформацію про «працівника-шпигуна». Про це повідомляє російське агентство «РИА Новости». Зазначається, що на підприємстві заяви російських спецслужб про те, що там працював український шпигун, вважають смішними. «Це



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Сотников Фото: Скриншот ria.ru

Українець Сергій Сотников, якого звинуватили у «співробітництві з СБУ в метою шпигунства», покине Росію 30 листопада

На судноремонтному заводі в Тольятті Самарської області в Росії назвали неправдивою інформацію про «працівника-шпигуна».

Про це повідомляє російське агентство «РИА Новости».

Зазначається, що на підприємстві заяви російських спецслужб про те, що там працював український шпигун, вважають смішними.

«Це навіть смішно. Ми про це чули в новинах, але відомостей про жодних шпигунів, які працювали тут, у нас немає», - повідомили в приймальні підприємства.

ЗМІ також повідомляють, що імовірно, українець Сергій Сотников, якого звинуватили у «співробітництві з СБУ в метою шпигунства», покине Росію 30 листопада.

Там додають, що він повинен полетіти вночі з Самари до Стамбулу, а потім відправитися до Одеси.

Журналісти звернулися до СБУ за коментарем, але там поки не відповіли.

Раніше повідомлялося, що У Тольятті затримали українця, працівника судноремонтного заводу Сергія Сотникова, нібито завербованого Службою безпеки України для збору відомостей про підприємство.

Джерело: Українська правда