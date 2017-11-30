На заводі у Тольятті назвали смішними заяви спецслужб про «українських шпигунів»
- Вчора, 16:26
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Розсилка
Сергій Сотников
Фото: Скриншот ria.ru
Українець Сергій Сотников, якого звинуватили у «співробітництві з СБУ в метою шпигунства», покине Росію 30 листопада
На судноремонтному заводі в Тольятті Самарської області в Росії назвали неправдивою інформацію про «працівника-шпигуна».
Про це повідомляє російське агентство «РИА Новости».
Зазначається, що на підприємстві заяви російських спецслужб про те, що там працював український шпигун, вважають смішними.
«Це навіть смішно. Ми про це чули в новинах, але відомостей про жодних шпигунів, які працювали тут, у нас немає», - повідомили в приймальні підприємства.
ЗМІ також повідомляють, що імовірно, українець Сергій Сотников, якого звинуватили у «співробітництві з СБУ в метою шпигунства», покине Росію 30 листопада.
Там додають, що він повинен полетіти вночі з Самари до Стамбулу, а потім відправитися до Одеси.
Журналісти звернулися до СБУ за коментарем, але там поки не відповіли.
Раніше повідомлялося, що У Тольятті затримали українця, працівника судноремонтного заводу Сергія Сотникова, нібито завербованого Службою безпеки України для збору відомостей про підприємство.
Джерело: Українська правда