У РФ заявили про затримання в Тольятті «українського шпигуна»

Стверджується, що працівника судоремонтного заводу в Тольятті завербувала СБУ

У російському Тольятті затримали працівника судоремонтного заводу, нібито завербованого Службою безпеки України для збору відомостей про підприємство. Про це розповіло РИА Нововсти джерело в правоохоронних органах Самарської області. Повідомляється, що під час допиту Сергій Сотников зізнався, що до червня працював збирачем кораблів на Херсонському



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Стверджується, що працівника судоремонтного заводу в Тольятті завербувала СБУ

У російському Тольятті затримали працівника судоремонтного заводу, нібито завербованого Службою безпеки України для збору відомостей про підприємство. Про це розповіло РИА Нововсти джерело в правоохоронних органах Самарської області.

Повідомляється, що під час допиту Сергій Сотников зізнався, що до червня працював збирачем кораблів на Херсонському державному заводі. Нібито ще в 2016 році його викликав до себе співробітник Служби безпеки України на ім'я Данило і запропонував допомагати СБУ. Чоловік погодився, йому присвоїли псевдонім Серж, пише російське видання.

За словами Сотникова, перед поїздкою до Росії Данило доручив йому зібрати інформацію про тольяттінський завод.

«Інші завдання СБУ мною не відпрацьовувалися. Відомості про діяльність тольяттінського заводу я нікому не надавав», - пояснив чоловік під час допиту. РИА Новости пише, що відеозапис допиту є в розпорядженні видання.

За даними російських ЗМІ, чоловік не встиг передати зібрані відомості українським спецслужбам. Сотников не завдав шкоди безпеці Росії, тому його не судитимуть за статтею «Шпигунство», а лише депортують на батьківщину.